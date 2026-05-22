“Como una charla entre amigos”: así conquista “Minuto a Minuto” en Xona Streaming

El streaming continúa ganando terreno en Bolivia y ahora suma una nueva propuesta digital: Xona Streaming, una plataforma creada exclusivamente para la producción de contenido de entretenimiento en vivo y diseñada para conectar con las nuevas audiencias.

Dentro de su programación destaca “Minuto a Minuto”, un programa deportivo que se emite de lunes a domingo, de 16:30 a 18:30, y que reúne a Gustavo, Faby, Tania y Daniel en un espacio cargado de análisis, debate y pasión futbolera.

El formato apuesta por un estilo relajado y cercano, donde las conversaciones fluyen como entre amigos, pero con información, polémica y datos que buscan enganchar a los fanáticos del deporte.

“Minuto a Minuto se pasan las horas volando hablando de fútbol”, comentó Tania durante una de las emisiones del programa.

La conductora también destacó la intensidad con la que se viven los debates deportivos dentro del espacio digital. “El fútbol te apasiona tanto y esa pasión te hace defender a tu equipo y eso es lo que hace Fabiane”, afirmó.

Minuto a Minuto promete pasión futbolera sin filtro en Xona Streaming. Los presentadores de Minuto a Minuto en El Mañanero.

Por su parte, Fabiane explicó que el objetivo del programa es ofrecer una experiencia distinta a la audiencia.

“Es un programa totalmente distendido, como una charla entre amigos y sin filtros. Si vamos a hablar del Mundial, vamos a tener controversia y datos que muchas veces los hinchas no saben, pero nosotros indagaremos y se los daremos a conocer”, señaló.

Además del contenido deportivo, Xona Streaming ofrece una programación orientada a jóvenes y adultos con espacios de farándula, análisis, estilo de vida, humor y salud mental.

La plataforma también apuesta fuerte por la innovación tecnológica. Sus estudios, ubicados en Bolivia, cuentan con más de 200 metros cuadrados de infraestructura equipada con cámaras robóticas, aislamiento acústico y sistemas avanzados de iluminación.

El proyecto busca consolidarse como la primera casa de streaming puro en Bolivia, con instalaciones diseñadas exclusivamente para el entorno digital y una producción que apunta a competir con estándares internacionales.

Durante su lanzamiento, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la calidad de las cámaras inteligentes y el despliegue técnico de los estudios, marcando una nueva apuesta por la evolución del contenido digital en el país.

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