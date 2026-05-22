Momentos de profunda angustia se vivieron en el metro de Nueva York luego de que una niña de apenas dos años quedara atrapada con una de sus manos en la puerta de un tren, en un hecho que generó desesperación entre los pasajeros y familiares presentes.

Según informó la Policía, el incidente ocurrió durante la madrugada del miércoles 20 de mayo de 2026, cerca de la 1:00 a.m., en la estación ubicada entre Flushing Avenue y Broadway, en Brooklyn.

De acuerdo con los reportes preliminares, la menor quedó con una de sus extremidades atrapada cuando el tren estaba a punto de partir, provocando escenas de pánico en el andén y dentro del vagón.

Tras varios minutos de tensión, equipos de emergencia lograron liberar la mano de la pequeña, mientras su madre, visiblemente desesperada, pedía ayuda entre lágrimas.

La escena quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y que fue compartido originalmente por el periodista Edixon Manuel.

En las imágenes se escucha el llanto desgarrador de la menor y se observa cómo varios pasajeros reaccionaron de inmediato para intentar ayudar. Algunos ciudadanos hicieron fuerza sobre las puertas metálicas del tren para separarlas y permitir que la niña pudiera ser liberada.

El impactante episodio generó conmoción en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la rápida reacción de los pasajeros y de los equipos de rescate, evitando que la situación terminara en una tragedia.

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