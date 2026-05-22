Les vendó los ojos y les dijo que era un juego: Encuentran dos hermanitos abandonados en la carretera

Un dramático hallazgo sacudió la tranquilidad de la carretera nacional 253 en Portugal, cerca de la localidad de Alcácer do Sal. Un conductor que transitaba por la zona auxilió a dos hermanos de tres y ocho años que lloraban desconsoladamente al borde del asfalto.

Los pequeños fueron víctimas de una cruel trampa planeada por su madre y la pareja de esta, ambos de nacionalidad francesa. Los adultos les vendaron los ojos bajo la promesa de un juego para después abandonarlos a su suerte en la vía pública.

Captura y proceso judicial

La indignación social escaló rápidamente hasta que la policía local logró interceptar y detener a los sospechosos en la ciudad de Fátima. El arresto se concretó gracias al oportuno reporte de un vecino que notó un comportamiento errático en la pareja.

Los detenidos enfrentan cargos graves por maltrato infantil, negligencia y poner en peligro la vida de los dos menores de edad. Se espera que comparezcan ante los tribunales para determinar su situación legal de manera definitiva.

El misterio de su entorno

El caso ha causado un profundo desconcierto en su comunidad de origen en la ciudad francesa de Colmar, donde la familia residía de forma habitual. Las instituciones escolares locales activaron los protocolos de búsqueda tras registrarse la inasistencia injustificada de los alumnos.

Fuente: Heraldo.

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