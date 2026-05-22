Del fútbol a la moda: Messi lanza colección fashion inspirada en su primer Mundial

El campeón del mundo Lionel Messi continúa ampliando su influencia fuera de las canchas y ahora incursiona oficialmente en el mundo de la moda.

El capitán de la selección argentina participó en el proceso creativo de una colección especial desarrollada junto a una reconocida marca de zapatos deportivos y Kith, la reconocida marca de lifestyle fundada por Ronnie Fieg.

La cápsula conmemora los 20 años del debut mundialista de Messi en Alemania 2006 y estará disponible desde el próximo 29 de mayo.

Según reveló Fieg en una entrevista con la revista Design District, el futbolista argentino tuvo una participación activa en el desarrollo de la colección.

“Messi estuvo muy involucrado en el proceso de diseño. Revisó bocetos y se probó productos. Su mirada fue de gran ayuda”, aseguró el diseñador estadounidense.

Los encuentros entre ambos se realizaron en Miami, ciudad donde Messi juega actualmente para el Inter Miami CF desde su llegada en 2023.

La colección incluirá seis pares de zapatillas, camisetas, trajes deportivos, medias, pelotas y hasta guantes de arquero. Además, tendrá referencias directas a la selección argentina con los tradicionales colores celeste y blanco y el número 19, dorsal que utilizó Messi en su primer Mundial.

Fieg destacó además el impacto global del futbolista argentino y aseguró que su figura trasciende el deporte.

“Messi es una inspiración para miles de millones de personas. Existe algo llamado el lenguaje internacional de Messi: no importa qué idioma hables, todo el mundo lo entiende”, afirmó.

En redes sociales, la expectativa por el lanzamiento crece constantemente luego de que Kith compartiera imágenes inéditas de las reuniones creativas con el astro argentino, además de fotografías promocionales con estética retro y referencias a sus primeros años en la selección.

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