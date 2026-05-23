Las carreteras a Sud y Nor Yungas se encuentran expeditas

Desde la Terminal Minasa, en la ciudad, se informó que las salidas hacia el norte y sur de los Yungas se realizan con normalidad, luego de que se levantaran los bloqueos que mantenían la circulación interrumpida durante semanas. La información fue confirmada por la Sargento Carla Ríos, de Tránsito de la Terminal, quien destacó que las vías se encuentran expeditas desde la madrugada y que los conductores y pasajeros ya pueden retomar sus viajes.

“Las salidas hacia Nor y Sud Yungas están con total normalidad. Las vías se encuentran expeditas”, indicó la Sargento Ríos.

Cuarto intermedio

El desbloqueo incluye el sector de Caranavi (Puente Armas), donde se registró previamente mayor conflictividad, ahora bajo un cuarto intermedio que permite el tránsito controlado de vehículos. Hasta el momento, conductores y pasajeros expresaron su satisfacción por la recuperación del flujo vehicular.

“Estamos enviando también los productos; esperamos que se solucione pronto esta situación”, señaló uno de los transportistas, refiriéndose al traslado de encomiendas y mercancías que habían quedado pendientes por los bloqueos.

Se normaliza las salidas

La normalización de las salidas representa un respiro para la economía local, facilitando que transportistas puedan trabajar y que los pasajeros lleguen a sus destinos, mientras se espera que no se reinstalen puntos de bloqueo en la carretera que conecta El Alto con los Yungas.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la circulación segura y coordinada para evitar nuevos conflictos y garantizar el abastecimiento de productos y la movilidad de las personas.

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