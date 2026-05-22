Gobierno realizará un operativo de corredor humanitario este sábado

Durante la conferencia de prensa conjunta, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, explicó que este sábado 23 de mayo se activará un operativo denominado Corredor Humanitario de banderas blancas, con participación de la Policía Boliviana y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, destinado a despejar las principales rutas bloqueadas y garantizar el ingreso seguro de insumos básicos.

“El objetivo es normalizar la vida de los paceños y alteños, asegurando alimentos, oxígeno y medicamentos, en coordinación con la Cruz Roja, la Iglesia y organismos de derechos humanos”, afirmó Oviedo.

Detalles del operativo

Las autoridades han mencionado que el operativo iniciará la madrugada de este sábado en las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro para dejar éxpedita la vía, tendrán la colaboración de maquinaria pesada para limpiar la carretera.

En la misma conferencia el Gobierno confirmó que se cursaron cartas de invitación a los sectores movilizados con la disposición permanente al diálogo sincero y honesto con los sectores movilizados, confirmando que se ha enviado una invitación formal a la Tupac Katari para una reunión este domingo a las 9 de la mañana en Casa Grande del Pueblo.

Canciller del Estado

El canciller Fernando Aramayo enfatizó que el gobierno respalda la institucionalidad democrática y que los bloqueos no deben interrumpir servicios esenciales ni afectar la vida de la población.

“Es vital proteger a la ciudadanía y garantizar la continuidad de los servicios críticos mientras se mantiene el diálogo”, indicó Aramayo.

Vocero presidencial

Finalmente, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, subrayó la importancia de que la prensa continúe informando de manera veraz y segura, en medio de la situación de desinformación.

“Todos los bolivianos tienen derecho a recibir información confiable. La prensa cumple un rol fundamental en la democracia”, señaló Gálvez.

El Ejecutivo reiteró que, además del Corredor Humanitario, se mantendrán abiertos los canales de diálogo con sectores sociales, priorizando la protección de vidas, la seguridad ciudadana y la normalización del abastecimiento de insumos básicos.

Mira la programación en Red Uno Play