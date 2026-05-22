Inspeccionan comando antidrogas y vehículos incendiados por pobladores tras accidente fatal en Santa Fe

La Policía Boliviana y el Ministerio Público realizaron este viernes inspecciones en las instalaciones del comando antidrogas de la Felcn y en los tres vehículos incendiados durante los violentos hechos registrados en Santa Fe de Yapacaní. Las pericias buscan recolectar evidencias que serán incorporadas como pruebas dentro de las investigaciones abiertas por los disturbios, la destrucción de bienes estatales y la muerte de un joven de 24 años.

Inicialmente, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto con representantes de la Fiscalía, efectuó una inspección técnica en el comando antidrogas. Posteriormente, los investigadores se trasladaron hasta los motorizados que fueron quemados por pobladores que intentaron tomar las instalaciones policiales.

Las diligencias forman parte de las pesquisas abiertas tras los hechos de violencia registrados la jornada del jueves en Santa Fe de Yapacaní.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que se abrieron dos investigaciones. La primera es por el delito de homicidio, a raíz de la muerte de Rodrigo Lira, de 24 años, quien falleció tras recibir un impacto de arma de fuego. La segunda indaga a los presuntos responsables por la quema de vehículos, destrucción y daños a bienes del Estado, además del supuesto robo de armamento policial.

Según el reporte oficial, presuntamente fueron sustraídas dos armas una de corto alcance y otra larga desde un vehículo perteneciente a efectivos de la Felcn desplazados en Santa Fe de Yapacaní.

Antecedentes del caso

La crisis comenzó luego de un accidente de tránsito ocurrido en Santa Fe, donde un vehículo tipo Noah, en el que presuntamente viajaban policías, impactó contra un mototaxi.

Producto del choque murieron Rocío Aguilar, de 40 años, y Eliza Peredo, de 9 años. El conductor del mototaxi, Mariano Hurtado, de 54 años, resultó gravemente herido y permanece internado.

La tragedia provocó una ola de indignación entre los comunarios, quienes retuvieron a tres uniformados y posteriormente incendiaron el vehículo involucrado. Horas más tarde, las protestas se trasladaron hasta predios policiales y de Umopar, donde se registraron nuevos disturbios, la quema de otros dos motorizados y disparos que dejaron herido de bala a Rodrigo Lira.

El joven fue evacuado inicialmente a un hospital en Yapacaní y luego derivado hacia Montero; sin embargo, murió durante el traslado.

En medio de las investigaciones, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la aprehensión de dos sargentos de la Policía, quienes deberán enfrentar una audiencia cautelar. Además, informó que otros dos efectivos que resguardaban instalaciones de la Felcn permanecen desaparecidos.

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