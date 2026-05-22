La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrió una investigación por el delito de homicidio contra efectivos de la Felcn, tras la muerte de un mototaxista de 24 años durante un conflicto registrado en Santa Fe de Yapacaní en el departamento de Santa Cruz.

El director de la Felcc, coronel Jhonny Coca, informó que el hecho ocurrió en medio de un intento de toma de instalaciones policiales, donde presuntamente se habría utilizado un arma de fuego.

“En el intento de tomar las instalaciones de la Felcc es donde ha habido aparente uso de arma de fuego por parte de uno de los funcionarios, lo que habría ocasionado una lesión, herida por arma de fuego. El mismo fue evacuado a un hospital del lugar y terminó falleciendo”, señaló la autoridad policial.

La víctima fue identificada como Rodrigo Lira, de ocupación mototaxista, quien recibió un impacto de bala en el tórax. Pese a ser trasladado a un centro médico, perdió la vida debido a la gravedad de la herida.

Desde la Felcc indicaron que la investigación fue aperturada bajo el delito de homicidio y que se realizan las pericias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

“Se está investigando, la primera hipótesis de acuerdo a versión de algunos vecinos y testigos presenciales, sin embargo, esto va ser corroborado por los actuados y pericias correspondientes”, explicó el coronel Coca al referirse al uniformado que presuntamente realizó el disparo.

La autoridad añadió que, según los primeros reportes, solo un proyectil habría impactado en la humanidad de la víctima.

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