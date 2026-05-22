La noche del jueves 21 de mayo se registró un violento hecho de tránsito en la ciudad de Tarija, luego de que un conductor bajo influencia alcohólica impactara a gran velocidad contra una patrulla de la Policía Boliviana y provocara su vuelco en plena vía pública.

El accidente ocurrió sobre la avenida Colón esquina calle 26 de Mayo, donde un vehículo particular de color verde chocó violentamente contra el motorizado oficial, causando que la patrulla terminara volcada sobre su lateral izquierdo.

Según el reporte difundido por Play Noticias, el conductor del automóvil fue arrestado y trasladado a dependencias policiales tras evidenciar aparentes signos de ebriedad.

El vehículo particular, quedó con severos daños materiales en la parte frontal y con las bolsas de aire activadas debido a la magnitud del impacto.

En tanto, la patrulla policial sufrió daños en el parabrisas, el lateral izquierdo y la parte posterior derecha, sector donde recibió el golpe.

De acuerdo con la información preliminar, el patrullero realizaba un recorrido preventivo y circulaba por la avenida Colón con dirección a la cancha del barrio Lourdes cuando el automóvil apareció desde la calle 26 de Mayo —aunque algunos testigos mencionaron también la calle 27 de Mayo— e impactó violentamente contra la parte trasera del vehículo policial.

La fuerza del choque provocó que la camioneta policial girara y terminara volcando sobre el asfalto, dejando visibles huellas de frenado y arrastre en la vía.

El estruendo alarmó a vecinos y comerciantes de la zona, quienes salieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes y ayudar a poner nuevamente la patrulla sobre sus cuatro ruedas.

A pocos metros del lugar se encontraba un puesto de venta de pan y dos comerciantes que, afortunadamente, no fueron alcanzados por los vehículos involucrados.

Posteriormente, efectivos de la División de Accidentes de Tránsito llegaron al lugar para realizar la planimetría, recolectar evidencias y establecer responsabilidades.

El conductor del patrullero, aseguró que el automóvil circulaba a gran velocidad y que el conductor aparentemente se encontraba en estado de ebriedad.

“Mi persona estaba haciendo un patrullaje de prevención. Acabando de pasar un cruce, un conductor aparentemente en estado de ebriedad habría golpeado al vehículo patrullero en la parte trasera. He intentado frenar, pero el señor había estado totalmente en estado de ebriedad”, declaró el uniformado.

La autoridad policial también afirmó que el conductor intentó darse a la fuga después del choque, pero fue retenido con ayuda de vecinos hasta la llegada de otros efectivos.

Durante la inspección al interior del vehículo particular, los policías encontraron al menos dos envases de bebidas alcohólicas conocidas como “granaditas”, elementos que serán incorporados a la investigación.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de Tarija, Roger Roca Saavedra, informó que el conductor registró 0,90 grados de alcohol en la sangre.

La autoridad señaló además que se procederá con la suspensión de la licencia de conducir y que el implicado deberá asumir los daños ocasionados al patrullero de la EPI Lourdes.

Pese a la violencia del impacto y los cuantiosos daños materiales, no se reportaron personas heridas de gravedad.

Con información de Play Noticias - Tarija

Mira la programación en Red Uno Play