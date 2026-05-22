Tragedia y protestas en Santa Fe: lo que se sabe del accidente con policías que terminó con tres muertos

La tarde del jueves 21 de mayo quedó marcada por el dolor, la furia y la violencia en Santa Fe, una comunidad ubicada entre San Carlos y Yapacaní, en la provincia de Ichilo de Santa Cruz. Lo que comenzó como un trágico accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una noche de caos, disturbios y muerte.

Todo ocurrió cuando un vehículo tipo Noah, en el que presuntamente se trasladaban efectivos de la Policía Boliviana, impactó violentamente contra un mototaxi que circulaba con tres ocupantes.

El golpe fue devastador

Rocío Aguilar, de 40 años, y la pequeña Eliza Peredo, de apenas 9 años, murieron casi de inmediato tras el choque. El conductor del mototaxi, Mariano Hurtado, de 54 años, quedó gravemente herido y fue evacuado de emergencia hasta una clínica de Yapacaní, donde permanece internado con diagnóstico reservado.

Lo que se sabe del accidente con policías que terminó con tres muertos. Motocicleta implicada en el accidente. Foto Red Uno.

Los gritos desesperados de vecinos y familiares comenzaron a escucharse a pocos minutos del accidente. Testigos corrieron para auxiliar a las víctimas y, en medio de la confusión, descubrieron que los ocupantes del vehículo involucrado serían miembros de la Policía.

La noticia encendió la indignación de los comunarios.

Decenas de personas rodearon el lugar, retuvieron a tres uniformados y exigieron justicia por las víctimas fatales. Durante una requisa realizada por los propios pobladores al motorizado involucrado, encontraron gorras y otros implementos policiales que confirmaban la presencia de efectivos de la institución Verde Olivo.

La tensión escaló rápidamente

En medio de gritos, reclamos y amenazas, un grupo de comunarios terminó incendiando el vehículo policial. Las llamas consumieron por completo el motorizado mientras la multitud continuaba exigiendo respuestas.

Protesta de los pobladores tras el accidente en Santa Fe de Yapacaní. Imagen captura de video.

Horas después, varios pobladores se trasladaron hasta instalaciones policiales y predios de Umopar en Santa Fe para continuar las protestas. Fue entonces cuando la situación se salió de control.

Según los reportes preliminares, en medio de los disturbios se escucharon disparos. Rodrigo Lira, un joven de 24 años, cayó herido por un impacto de bala en el tórax.

Pobladores quemaron dos vehículos tras el accidente en Santa Fe de Yapacaní. Imagen captura de video.

Su estado era crítico

El joven fue trasladado primero a un hospital de segundo nivel en Yapacaní y posteriormente derivado hacia Montero para recibir atención especializada. Sin embargo, murió durante el trayecto.

La muerte de Rodrigo terminó de desatar el temor y la rabia en la población.

En paralelo, otros dos vehículos fueron incendiados por manifestantes mientras continuaban los enfrentamientos y el clima de tensión en la zona.

Ante la gravedad de los hechos, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó la aprehensión de dos sargentos de la Policía, quienes serán puestos ante un juez en las próximas horas.

La autoridad también reveló que otros dos efectivos que resguardaban instalaciones de la Felcn permanecen desaparecidos y, hasta el momento, se desconoce su paradero. Aclaró además que estos últimos no tendrían relación directa con el accidente de tránsito.

Justiniano aseguró que el Gobierno brindará apoyo a las familias de las víctimas y afirmó que ya se instruyó una investigación para esclarecer tanto el choque como la muerte del joven baleado.

“Nadie está por encima de la ley”, manifestó la autoridad.

Mientras tanto, Santa Fe permanece golpeada por el miedo, la indignación y el dolor de una jornada que dejó tres personas fallecidas, varios heridos y una comunidad entera exigiendo respuestas.

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