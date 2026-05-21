Incendian vehículo involucrado en fatal accidente que dejó una madre y una niña fallecidas en Santa Fe

Una tragedia vial registrada en la localidad de Santa Fe, en el municipio de Yapacaní, al norte de Santa Cruz, dejó a una madre y a su hija fallecidas, además de un motociclista gravemente herido, tras un accidente protagonizado presuntamente por un vehículo oficial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando, según reportes preliminares de vecinos y mototaxistas, un vehículo en el que se trasladaban presuntos agentes antidrogas impactó contra una motocicleta en la que viajaban un hombre, una mujer y una menor de edad.

Producto de la colisión, la mujer y la niña perdieron la vida, mientras que el conductor de la motocicleta, identificado como Mariano, quedó gravemente herido y fue evacuado a una clínica de la zona, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La tragedia provocó la indignación de pobladores y conductores de motocicletas de distintas asociaciones de Santa Fe, quienes se concentraron sobre la carretera exigiendo justicia. En medio de la protesta, el vehículo involucrado en el accidente fue incendiado por vecinos enardecidos.

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, el motorizado oficial circulaba presuntamente a alta velocidad al momento del impacto. “Estaban circulando con exceso de velocidad y no quieren colaborar en nada”, manifestó uno de los colegas del motociclista herido.

El abogado de la Cooperativa de Mototaxistas Santa Fe del Norte cuestionó la situación jurídica de los ocupantes del vehículo oficial. “Los causantes del hecho serían parte de la Felcn, un hombre y una mujer. Legalmente ellos deberían estar aprehendidos”, afirmó.

Por su parte, uno de los uniformados señalados evitó brindar declaraciones y respondió escuetamente: “Con mi abogado va hablar”.

Entretanto, el médico de la clínica donde fueron trasladadas las víctimas confirmó el fallecimiento de una mujer adulta y señaló que el motociclista permanece intubado en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un informe oficial sobre las circunstancias del accidente ni sobre la situación de los presuntos agentes involucrados. Entretanto, la población continúa movilizada exigiendo una investigación transparente y sanciones para los responsables.

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