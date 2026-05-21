Bolivia registra 32 feminicidios tras nuevo crimen en La Paz

Bolivia registra 32 víctimas de feminicidio a nivel nacional, una cifra que vuelve a encender la alerta sobre la violencia extrema contra las mujeres.

El último caso es investigado por la Fiscalía Departamental de La Paz y ocurrió en la zona de La Portada, donde una mujer de 38 años fue hallada sin vida al interior de un domicilio.

La víctima fue identificada como Judith D. L. L., quien presuntamente habría sido agredida por su pareja, Mirardo E. Q. P., de 34 años. El hombre fue aprehendido y se encuentra bajo investigación.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público inició los actos investigativos para esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la víctima.

“El Ministerio Público inició los actos investigativos en el caso de feminicidio sucedido en la ciudad de La Paz. Se procedió al registro del lugar, a la entrevista de personas que se encontraban cerca del domicilio y a la recolección de elementos de convicción que permitirán llegar a la verdad material de los hechos”, explicó la autoridad.

El fiscal asignado al caso, Frank Vásquez Oblitas, informó que el presunto autor, luego de cometer el hecho, habría intentado quitarse la vida, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital para resguardar su integridad.

De acuerdo con el examen médico forense realizado a la víctima, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento manual.

El hecho ocurrió el 20 de mayo de 2026, aproximadamente a las 22:15, en un domicilio ubicado en la calle Andrés Choque, de la zona de La Portada, en la ciudad de La Paz.

El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por familiares de la víctima, mientras continúan las investigaciones para establecer todos los detalles del crimen.

Con este nuevo hecho, el país alcanza 32 feminicidios, una cifra que refleja la gravedad de la violencia contra las mujeres y la urgencia de reforzar acciones de prevención, protección y justicia.

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