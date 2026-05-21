“Está en estado de gestación”: Fiscalía confirma embarazo de mujer que tragó cápsulas de droga

La Fiscalía confirmó este jueves que la mujer de 23 años encontrada con cápsulas de sustancias controladas en el interior de su cuerpo se encuentra en estado de gestación. La audiencia de medidas cautelares fue suspendida debido a su delicado estado de salud y será reinstalada de manera virtual este viernes.

El fiscal de Materia asignado al caso, Julio César Porras, informó que la joven permanece internada en el hospital municipal de la Pampa de la Isla, donde continúa bajo observación médica tras una nueva intervención quirúrgica realizada de emergencia.

“Sí, me constituí en el hospital para llevar la audiencia cautelar. Esta persona todavía no está en condiciones para salir y no cuenta con alta médica. Tengo conocimiento e informe de que el día de ayer fue operada nuevamente de emergencia, donde se le encontraron tres cápsulas más”, explicó el fiscal.

Porras indicó que, ante la situación médica de la imputada, el Ministerio Público solicitó al juez una postergación de 24 horas para precautelar su vida y permitir su recuperación.

“El día de mañana a las 15:00 será cautelada, pero de manera virtual, porque todavía se encontrará en el hospital”, agregó.

De acuerdo con la Fiscalía, en el hospital de Santa Cruz fueron extraídas cinco cápsulas mediante intervención quirúrgica; sin embargo, existen reportes de que la mujer expulsó un total de 36 cápsulas, presuntamente en Puerto Quijarro.

“Aquí en el hospital han sido cinco cápsulas, pero hay un informe de que expulsó 36. No nos quiere dar más información sobre dónde realizó aquello; es un trabajo investigativo que vamos a desarrollar”, señaló Porras.

Las investigaciones apuntan a que el destino de la sustancia controlada sería Brasil, debido a que el caso está relacionado con la zona fronteriza de Puerto Quijarro.

Consultado sobre el estado de la mujer, el fiscal confirmó: “Sí, ella está en estado de gestación en estos momentos”.

El caso continúa en investigación mientras la joven permanece internada bajo custodia policial.

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