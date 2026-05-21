Envían a Palmasola a exfuncionario acusado de destruir documentos de la Alcaldía cruceña

La Justicia determinó este jueves enviar con detención preventiva por 60 días al penal de Palmasola al exfuncionario municipal acusado de destruir documentación perteneciente al departamento de Límites y Áreas Rurales de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló en el Palacio de Justicia de la capital cruceña, donde la autoridad jurisdiccional dispuso la medida mientras avanzan las investigaciones sobre el caso.

De acuerdo con el área de Comunicación de la Alcaldía, el exservidor público manejaba documentación relacionada con la homologación de ampliaciones de la mancha urbana, límites intermunicipales y la franja del Cordón Ecológico, temas considerados sensibles para la administración municipal.

Según la información oficial, el investigado trabajaba en un área vinculada a límites intermunicipales y tenía acceso a información relacionada con la expansión urbana y el Cordón Ecológico.

“Tenemos la sospecha de que había documentación relacionada al Cordón Ecológico, pero eso lo van a confirmar las investigaciones”, indicó el alcalde Manuel Saavedra, la pasada jornada.

El caso salió a la luz luego de que el exfuncionario fuera sorprendido presuntamente destruyendo documentos en instalaciones de la Quinta Municipal. Las autoridades anunciaron que se realizará una revisión exhaustiva del material afectado para determinar el alcance del daño y establecer posibles responsabilidades.

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