Exfuncionario será procesado tras ser hallado destruyendo documentos municipales, afirma Saavedra

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, informó que la Alcaldía impulsará acciones legales contra un exfuncionario municipal que fue sorprendido destruyendo documentos oficiales dentro de instalaciones de la Quinta Municipal.

La autoridad aseguró que el implicado ya no formaba parte de la administración edil, debido a que había sido desvinculado la semana pasada. “No hay ningún argumento que pueda justificar el hecho. Él ya no era funcionario municipal”, sostuvo Saavedra ante los medios de comunicación.

Según el alcalde, el hombre fue encontrado en flagrancia utilizando máquinas trituradoras de papel para destruir documentación cuyo contenido todavía no ha podido ser determinado.

“Son máquinas que pican los documentos de manera muy fina. Se tendrá que hacer un trabajo de reconstrucción y eso lleva tiempo”, explicó.

Saavedra señaló que el exfuncionario argumentó que se trataba de documentos personales; sin embargo, cuestionó que no hubiera solicitado autorización para retirarlos formalmente.

“Hay una serie de contradicciones, pero lo que está claro es que no se puede justificar entrar a una oficina del Gobierno Municipal y destruir documentación”, afirmó.

De acuerdo con la información brindada por la autoridad municipal, el exservidor público trabajaba en el área relacionada con límites intermunicipales y manejaba información vinculada a la expansión urbana y al Cordón Ecológico.

“Tenemos la sospecha de que había documentación relacionada al Cordón Ecológico, pero eso lo van a confirmar las investigaciones”, indicó.

El implicado permanece aprehendido y será presentado ante un juez cautelar en las próximas horas. La Alcaldía anunció que solicitará que sea procesado por destrucción de bienes públicos y otros delitos que todavía están siendo investigados por la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Saavedra también adelantó que el municipio presentará una nueva denuncia relacionada con otra persona de alto rango que, presuntamente, ingresó a dependencias municipales después del cambio de gestión para realizar pagos que “ya no correspondían”.

Finalmente, el alcalde agradeció la intervención de la Policía y del Ministerio Público por la rápida actuación en el caso.

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