¿La carne está cara? Estas son las opciones para reemplazarla en la alimentación diaria

Los efectos de los bloqueos y las dificultades en el abastecimiento comienzan a sentirse también en la mesa de los hogares bolivianos. El incremento en los precios de la carne de res y pollo obligó a muchas familias a modificar su alimentación y buscar productos sustitutos que permitan mantener una dieta equilibrada sin afectar demasiado el presupuesto.

Aquí te mostramos distintas opciones alimenticias que pueden reemplazar temporalmente la carne y aportar nutrientes importantes.

Entre las alternativas destaca la carne de soya, considerada una fuente importante de proteína vegetal y que puede prepararse en hamburguesas, guisos o acompañada de arroz y papa.

Otra opción son las conservas como atún y sardinas, alimentos ricos en proteínas y vitamina B que, además de ser fáciles de almacenar, pueden combinarse con tomate, cebolla o utilizarse en tortillas.

Alternativas con gran valor nutricional

Las legumbres también aparecen como una opción accesible. Las lentejas aportan hierro y fibra y pueden prepararse en ajíes, hamburguesas o acompañadas con otros ingredientes. Los frijoles, por su parte, destacan por su contenido proteico y su rendimiento en varias comidas.

Productos como el queso y la quinua también fueron mencionados como sustitutos con alto valor nutricional. En el caso de la quinua, puede utilizarse en sopas, hamburguesas o platos tradicionales como el pesque.

Asimismo, la palta fue incluida entre las opciones debido a su aporte de grasas saludables, vitaminas y antioxidantes. Ante este panorama, las familias buscan creatividad para reorganizar sus menús y enfrentar los efectos de la crisis de abastecimiento mientras persisten los conflictos y bloqueos en diferentes regiones del país.

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