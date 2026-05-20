La Paz: Tres familias serán evacuadas por deslizamiento de tierra en Las Lomas

Vecinos del barrio Las Lomas, en el sector final de la avenida Buenos Aires, en La Paz, vivieron momentos de preocupación tras registrarse un deslizamiento de aproximadamente 50 cubos de tierra que puso en alerta a las familias del lugar y movilizó a equipos de emergencia durante la noche.

La emergencia obligó la intervención de unidades de Bomberos y personal de emergencias de la Alcaldía, que acudieron hasta la zona para evaluar la situación y establecer medidas preventivas.

“Los vecinos acá de Las Lomas, final avenida Buenos Aires, están sumamente preocupados. Anoche ha ingresado la unidad de Bomberos, pero también la unidad de emergencias de la Alcaldía”, se informó desde el lugar.

Daños materiales considerables

De acuerdo con el reporte preliminar, tres familias deberán ser evacuadas de manera preventiva y al menos tres viviendas resultaron afectadas tras el movimiento de tierra. Las autoridades instalaron cintas de seguridad y precintos en el área para restringir el ingreso y evitar riesgos mientras se desarrollan nuevas evaluaciones técnicas.

Se prevé que durante la jornada personal especializado realice estudios y análisis de suelo para determinar las causas exactas del incidente y evaluar el nivel de riesgo en la zona.

Mientras tanto, los vecinos permanecen en estado de alerta ante el temor de nuevos movimientos de tierra y esperan una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad del sector.

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