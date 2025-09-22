¡Impresionantes imágenes! Una avalancha de lodo arrastró rocas y atrapó vehículos

Un deslizamiento de lodo, tierra y rocas dejó atrapados varios carros en la zona de Oak Glen y Forest Falls, Estados Unidos, una situación de emergencia que vino acompañada de una inundación en la misma región.

“La sucursal de Potato reporta 6 vehículos y 15 personas refugiadas a lo largo de la carretera, y se ha indicado a numerosas viviendas en la zona de Oak Glen que se resguarden en sus hogares”, informaron autoridades regionales.

Un vehículo fue arrastrado a un lado de la vía, y un motorizado de la Patrulla de Caminos de California (CHP) también quedó atrapada en el lodo.

Autoridades indicaron que afortunadamente no se reportaron personas heridas y tras el deslizamiento se iniciaron con los trabajos de limpieza de escombros, para así poder liberar a las personas que terminaron atrapadas sin poder salir de sus viviendas y vehículos.

Recomendaron a la población, mantenerse a buen recaudo en caso de presentarse eventos similares.

Las imágenes del deslizamiento fueron compartidas en rede sociales y provocaron alerta entre los vecinos.

Video:

