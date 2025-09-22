[Video] Revelan el presunto momento de la avalancha que dejó una estudiante fallecida en Oruro

Después de que se diera a conocer el trágico hecho que dejó una adolescente fallecida y otra gravemente herida, durante el desarrollo de una fiesta dentro de una unidad educativa de la ciudad de Oruro, se revelaron videos del presunto momento en que inicia la avalancha humana.

En las imágenes compartidas, se logra ver a los jóvenes en medio de la fiesta, que contaba con la presencia de un grupo musical.

En un momento determinado, uno de los integrantes del grupo, se lanza hacia el público y muchos de ellos lo sostienen, sin embargo, se pierde el control y equilibrio de los participantes del evento, y se a varios de ellos caer hacia el piso.

El video fue compartido por los mismos participantes del evento, y padres de familia, con mucha preocupación, piden que el caso pueda esclarecerse.

El hecho es investigado por la Policía y el Ministerio Público, y se cuenta con el apoyo de funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Oruro, al tratarse de menores de edad.

Video:

