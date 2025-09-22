¡Urgente! Muere una estudiante en Oruro tras avalancha humana durante fiesta en un colegio

Un terrible hecho se reportó durante la noche de este domingo en la ciudad de Oruro, una estudiante perdió la vida tras haber sido ‘pisoteada’ por una avalancha humana durante una fiesta dentro de una unidad educativa.

Personal policial y del Ministerio Público, llegaron hasta una clínica donde la menor fue auxiliada, sin embargo, habría llegado sin signos vitales, en el lugar se realizó el levantamiento legal del cadáver e iniciar con el proceso de investigación.

Hasta el lugar, también se hicieron presentes funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ya que se trata de un hecho que involucra menores de edad.

También se reportó la existencia de otra estudiante, que resultó gravemente herida y fue trasladada hasta el hospital Obrero, donde fue ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva y su estado de salud es reservado.

El trágico hecho se encuentra en proceso de investigación y se busca establecer responsabilidades en el hecho, además, todavía no se identificó a la víctima, ya que no contaba con ningún documento de identidad.

