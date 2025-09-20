TEMAS DE HOY:
Policial

¡Macabro! Hallan restos humanos en un barranco de la autopista La Paz-El Alto

Personal de la EPI del Bosquecillo reportaron la existencia de los restos óseos y se convocó a funcionarios de la división de Homicidios.

Silvia Sanchez

20/09/2025 17:50

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Personal policial del departamento de La Paz, inició el proceso de investigación sobre el hallazgo de restos humanos en medio de una zanja a lo largo de la autopista que une la ciudad de La Paz con El Alto.

Según se informó, personal policial de la EPI Bosquecillo realizaba patrullaje rutinario por la zona y reportó el hallazgo de algunos restos óseos, por lo que se convocó la presencia de funcionarios especializados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), para que puedan constituirse en el lugar.

Fue necesario el uso de herramientas y equipo especializado para poder descender hasta el lugar donde se hallaron los restos, y poder realizar el levantamiento legal.

Se espera conocer el reporte oficial por parte de la Policía para conocer los pormenores del hecho.

 

