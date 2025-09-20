TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

34ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

31ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Terrible! Un hombre fue baleado en Cochabamba; presumen ajuste de cuentas

Según el reporte preliminar, el hecho de violencia se registró en el municipio de Cocapata, el cadáver de la víctima fue trasladado al IDIF.

Red Uno de Bolivia

20/09/2025 17:03

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En las últimas horas se dio a conocer el asesinato de un hombre en el municipio de Cocapata, del departamento de Cochabamba, donde la víctima habría recibido un impacto por proyectil de arma de fuego.

Según el reporte preliminar, el hecho se habría reportado durante la noche de este sábado, familiares de la víctima contactaron a la Policía y se realizó el levantamiento legal del cadáver, mismo que fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Se aguarda conocer el resultado de la autopsia, que determinará las verdaderas causas de la muerte.

En tanto, funcionarios policiales iniciaron el proceso de investigación y todavía se aguarda conocer un reporte oficial por parte de la Institución Verde Olivo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

Amor de familia

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD