¡Terrible! Un hombre fue baleado en Cochabamba; presumen ajuste de cuentas

En las últimas horas se dio a conocer el asesinato de un hombre en el municipio de Cocapata, del departamento de Cochabamba, donde la víctima habría recibido un impacto por proyectil de arma de fuego.

Según el reporte preliminar, el hecho se habría reportado durante la noche de este sábado, familiares de la víctima contactaron a la Policía y se realizó el levantamiento legal del cadáver, mismo que fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Se aguarda conocer el resultado de la autopsia, que determinará las verdaderas causas de la muerte.

En tanto, funcionarios policiales iniciaron el proceso de investigación y todavía se aguarda conocer un reporte oficial por parte de la Institución Verde Olivo.

