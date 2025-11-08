Matan de un disparo a mujer guatemalteca que llegó a limpiar a la casa equivocada en EE. UU.

María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, una mujer guatemalteca de 32 años, falleció luego de recibir un disparo en la cabeza cuando, junto a su esposo, acudió a limpiar a un domicilio equivocado en Whitestown, Indiana.

La pareja, que trabaja en un equipo de limpieza, intentó ingresar a la vivienda pensando que era la dirección correcta, pero fueron recibidos con disparos, indicó la Policía Metropolitana de Whitestown.

Cuando la policía llegó al lugar, tras una llamada al 911 que alertó sobre una “posible entrada en una vivienda”, Ríos Pérez ya había fallecido. La Oficina del Forense del condado de Boone confirmó que la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza y clasificó el caso como homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado quién efectuó el disparo ni si hay personas detenidas. La Policía de Whitestown señaló que se trata de un caso complejo y delicado, y pidió a la comunidad esperar el desarrollo de la investigación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que está dando seguimiento al caso y brindando apoyo consular, legal y migratorio a la familia. María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, originaria de Quetzaltenango, deja a su esposo y cuatro hijos.

