¿Hay restricciones para viajar a Cochabamba desde Santa Cruz? Te contamos

Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz con destino a Cochabamba se realizan con normalidad la mañana de este lunes, mientras las empresas de transporte esperan un informe oficial de Tránsito sobre la situación en la carretera.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó previamente que se registraron deslizamientos en el tramo La Angostura – Samaipata, donde maquinaria pesada trabaja para despejar la vía. Ante esta situación, surgieron dudas sobre si los buses circularían por la carretera antigua o la nueva.

Personal de una de las empresas de transporte indicó que, por el momento, los viajes continúan realizándose por la carretera nueva, ya que no recibieron ninguna instrucción oficial para modificar el recorrido.

“Por el momento todo está normal. Estamos averiguando con los buses que vinieron por la nueva, pero no tenemos ninguna información de Tránsito”, señaló un trabajador de la terminal.

Asimismo, explicó que las empresas se mantienen atentas a cualquier comunicado de las autoridades para definir si será necesario habilitar la ruta antigua o aplicar salidas condicionadas.

Hasta el momento, las empresas continúan despachando buses con normalidad, mientras se espera un pronunciamiento oficial de Tránsito sobre el estado del tramo afectado por los deslizamientos.

Mira la programación en Red Uno Play