Ciudadanos madrugan para conseguir ficha en el Serecí de La Paz

Decenas de personas denunciaron este lunes las dificultades para realizar trámites en oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) en La Paz, donde la escasez de fichas obliga a los ciudadanos a hacer fila desde la madrugada para intentar acceder a la atención.

La situación se registró en la oficina del Serecí ubicada en la avenida 16 de Julio (El Prado), donde varias personas aguardaban sin haber conseguido ficha para realizar sus trámites.

Algunos usuarios señalaron que llevan varios días intentando completar las gestiones sin resultados.

“Desde la anterior semana estoy viniendo. Llegaba a las 6:30 o 7 de la mañana y no alcanzaba ficha. Hoy he llegado a las 6:10 y tampoco”, denunció una de las afectadas.

Los ciudadanos aseguran que la distribución de fichas se realiza incluso antes del horario habitual, lo que deja a muchas personas sin posibilidad de ser atendidas.

“Nos dijeron que vengamos a las 7, pero a las 5 de la mañana ya habían entregado todas las fichas”, reclamó otra usuaria.

Entre las personas afectadas también se encuentran ciudadanos que llegan desde municipios cercanos. Un hombre explicó que llegó desde Viacha para realizar trámites relacionados con documentos familiares.

“Estoy viniendo desde Viacha. He salido a las 4 de la mañana porque allá no hay movilidad antes. Llegué a las 6:20 y me dicen que ya no hay ficha. Ya estoy casi un mes intentando”, contó.

El ciudadano explicó que necesita obtener partidas para resolver trámites vinculados a sus hijas.

Desde el Serecí se informó que la cantidad de fichas es limitada, lo que genera que solo una parte de las personas que hacen fila logre acceder a la atención diaria.

Aunque el horario de atención es de 08:30 a 16:00, los usuarios aseguran que deben llegar varias horas antes para intentar obtener una ficha, situación que consideran injusta, especialmente para adultos mayores o personas que viven lejos del centro paceño.

“Cinco de la mañana no es horario para venir a hacer fila. Hay mujeres y personas de la tercera edad que no pueden caminar a esa hora. Yo ya he venido tres veces y nada”, reclamó una mujer.

Ante esta situación, los ciudadanos pidieron a las autoridades ampliar los horarios de atención o habilitar más puntos de atención para evitar que las personas deban acudir durante varios días consecutivos sin lograr completar sus trámites.

Mira la programación en Red Uno Play