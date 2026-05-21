Adolescente sufrió graves quemaduras tras presunto ritual realizado por su expareja

Una adolescente de 16 años permanece internada con quemaduras de segundo y tercer grado luego de haber sido atacada presuntamente por su expareja, quien la habría llevado a un sector alejado de la zona sur de Cochabamba para realizar un supuesto “ritual” antes de rociarla con gasolina y prenderle fuego.

El hecho ocurrió en la zona de Higuerani y es investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo con las pesquisas, la joven había decidido terminar la relación sentimental con el adolescente de 16 años; sin embargo, él no aceptó la ruptura y habría planificado la agresión.

Según el informe policial, el muchacho contactó nuevamente a la víctima con el argumento de mostrarle unas fotografías en su celular. Tras encontrarse con ella, la condujo hasta un lugar alejado donde intentó realizar una especie de ritual relacionado con el final de la relación.

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, explicó que el adolescente encendió un fósforo y le dijo a la joven que cuando la llama se consumiera terminaría la relación entre ambos.

Sin embargo, segundos después, el muchacho sacó una bolsa con un líquido inflamable, presuntamente gasolina, y le roció el combustible en el rostro, tórax y manos. Luego utilizó el mismo fósforo para prenderle fuego y posteriormente huyó del lugar.

La adolescente sufrió quemaduras en aproximadamente el 25% de su cuerpo y fue trasladada de emergencia al Hospital Viedma, donde permanece bajo atención médica especializada.

Tras la denuncia, efectivos policiales localizaron al sospechoso horas después en inmediaciones del centro de salud Pucarita. El menor fue aprehendido y, durante su declaración, reconoció su participación en el hecho.

Situación legal

En la audiencia cautelar, el adolescente se sometió a un procedimiento abreviado y recibió una sentencia de cuatro años de internación en el centro para infractores Cometa por el delito de lesiones gravísimas.

La Policía continúa investigando las circunstancias del caso.

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