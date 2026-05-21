Cayó en Bolivia: expulsan a extranjero buscado por crímenes y narcotráfico en Brasil

La Dirección Departamental de Interpol Santa Cruz ejecutó la salida obligatoria del ciudadano brasileño Gustavo Rosa Dos Santos, en el marco de un operativo policial binacional coordinado con Interpol Brasil.

Según el reporte oficial, el extranjero era requerido por la justicia brasileña y contaba con dos mandamientos de prisión por los delitos de homicidio y tráfico de sustancias controladas en el vecino país.

El operativo fue desarrollado como parte de las acciones conjuntas entre Bolivia y Brasil para combatir delitos transnacionales y fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad.

Policía Boliviana entrega a ciudadano brasileño requerido por la justicia de su país. FOTO: Interpol Santa Cruz.

Desde la Policía Boliviana señalaron que este tipo de procedimientos refleja el trabajo coordinado y permanente con organismos policiales internacionales, con el objetivo de identificar y retirar del territorio nacional a personas vinculadas con hechos delictivos.

Policía Boliviana entrega a ciudadano brasileño requerido por la justicia de su país. FOTO: Interpol Santa Cruz.

Las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el tiempo de permanencia del ciudadano brasileño en Bolivia ni sobre las circunstancias de su ubicación en Santa Cruz.

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