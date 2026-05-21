CIDH expresa preocupación por bloqueos en Bolivia y pide garantizar corredores humanitarios

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este jueves su “preocupación” por el escalamiento de la conflictividad social en Bolivia, en el marco de los bloqueos de rutas que se desarrollan desde el 1 de mayo en distintos puntos del país, y emitió un llamado urgente tanto al Estado como a los sectores movilizados para proteger los derechos fundamentales.

En su pronunciamiento, la CIDH lamentó el fallecimiento de tres personas que no habrían podido recibir atención médica de emergencia debido a las restricciones de circulación generadas por los bloqueos. Asimismo, exhortó a garantizar corredores humanitarios que permitan el paso de ambulancias, alimentos y medicinas, en resguardo del derecho a la vida y la salud.

“El Estado debe garantizar el derecho a la protesta y, ante bloqueos prolongados que comprometen el derecho a la vida, la salud o el aprovisionamiento de alimentos, priorizar el diálogo político y asegurar que el uso de la fuerza sea el último recurso”, señala el comunicado del organismo internacional.

El comunicado del organismo internacional.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en el contexto de las protestas se registran al menos cinco personas heridas, 19 agresiones contra la prensa y más de 100 aprehensiones. Además, fuentes oficiales estiman alrededor de 60 puntos de bloqueo en el país.

Las movilizaciones se concentran principalmente en La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Cochabamba, con la participación de trabajadores, campesinos, maestros e indígenas que plantean diversas demandas políticas, económicas y sociales.

En paralelo, una delegación boliviana encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz Ide, sostuvo ayer una reunión con autoridades de la CIDH para informar sobre la situación del país y los efectos de las medidas de presión.

En dicho encuentro participaron representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, así como de las relatorías especializadas en Libertad de Expresión (RELE) y en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), donde el Estado boliviano reafirmó su compromiso con el diálogo, la democracia y los derechos humanos.

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