Accidente fatal en Santa Fe: una niña entre las víctimas que iban en la motocicleta

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Santa Fe, municipio de San Carlos, en el departamento de Santa Cruz, dejó tres personas fallecidas, entre ellas una niña. El hecho fue presuntamente protagonizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), según denunciaron testigos y pobladores del lugar.

Según los primeros reportes, las víctimas viajaban en un mototaxi cuando fueron impactadas por un vehículo en el que se encontraban presuntos funcionarios policiales antidroga. El mototaxista resultó gravemente herido en el choque y falleció camino a la clínica. Sus pasajeros, una madre y su hija, murieron en el lugar por la fuerza del impacto.

La tragedia provocó indignación entre los habitantes de Santa Fe, quienes se concentraron en el lugar del accidente exigiendo justicia. En videos difundidos en redes sociales se escucha a algunos pobladores gritar: “Préndanle fuego”, en medio de la tensión y el enojo por lo ocurrido.

Un efectivo policial que llegó al lugar aseguró que los ocupantes del vehículo implicado serían aprehendidos y puestos ante un juez. “Las personas que iban a bordo de este vehículo tienen que ser aprehendidas y llevadas ante el juez”, manifestó el uniformado.

Asimismo, indicó que los acusados serían funcionarios públicos y que no se darían a la fuga. “Ellos son funcionarios públicos, pertenecen a una oficina aquí y van a ser aprehendidos. Ellos son responsables; los delitos son personales”, agregó.

Por su parte, un testigo que afirmó haber perseguido a los presuntos responsables denunció que estos intentaron escapar sin auxiliar a las víctimas. “Yo los detuve a los policías que estaban escapando. No auxiliaron a los muertos; los alzaron y los botaron”, relató ante la Policía.

Otro poblador expresó su indignación por la muerte de la menor. “Lo que más nos indigna como pueblo de Santa Fe es que había una niña. Querían escapar dejando tiradas a las víctimas”, sostuvo.

En otro video grabado por personas presentes en el lugar, se observa a dos presuntos efectivos de la Felcn. Uno de ellos pregunta a quien filmaba: “¿Estás grabando?”, mientras el ciudadano responde señalándolos como los responsables del accidente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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