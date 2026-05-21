Aprehenden a dos sujetos por captar y abusar de una menor de 14 años en La Paz

Un grave caso de proxenetismo y violación infantil conmociona a la comunidad, luego de que las autoridades policiales lograran la detención preventiva de dos hombres involucrados en la captación y abuso de una adolescente de 14 años. El principal implicado, un sujeto de 47 años, utilizaba un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por mujer para administrar una supuesta agencia de empleo, medio a través del cual contactó a la víctima aprovechando su situación de vulnerabilidad.

El operativo y la posterior investigación penal se activaron cuando la madre de la menor notó alteraciones drásticas en el comportamiento de su hija, entre ellas un marcado aislamiento, temor constante y desajustes emocionales que encendieron las alarmas familiares. Tras la denuncia y las indagaciones correspondientes, la justicia determinó enviar a ambos sospechosos a la cárcel de San Pedro con detención preventiva; uno de ellos imputado por proxenetismo y el otro por el delito de violación.

Presunto aviso de trabajo

De acuerdo con los informes policiales, el presunto proxeneta se valió de la urgencia económica de la adolescente para desviar la oferta inicial de trabajo hacia la explotación. Posteriormente, el captor negoció una transacción económica con un segundo implicado, un hombre de 42 años, fijando un monto de Bs 4.000 para consumar el abuso.

Tras concretar el acuerdo, la víctima fue trasladada y llevada inicialmente a comprar ropa antes de ser conducida al lugar del hecho en la ciudad de La Paz, donde se consumó la agresión y se le entregó el dinero acordado.

Actualmente, ambos imputados permanecen recluidos en el centro penitenciario mientras se desarrollan las investigaciones complementarias del proceso judicial.

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