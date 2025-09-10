Una tragedia sacudió a la ciudad de Aguachica, Colombia, luego de que una niña de apenas 3 años perdiera la vida en un accidente de tránsito causado por la imprudencia de sus propios padres.

El hecho ocurrió la mañana del 9 de septiembre, cuando la menor viajaba en motocicleta junto a su padre rumbo, aparentemente, a la guardería. Según un video difundido en redes sociales, el hombre conducía a gran velocidad y sin colocar casco a la pequeña, quien iba sentada al frente.

En las impactantes imágenes se observa cómo la motocicleta terminó estrellándose contra un tráiler estacionado. El golpe fue brutal, la niña se golpeó la cabeza y cayó al suelo, mientras que el conductor impactó contra la parte delantera del camión. Testigos quedaron atónitos al ver la escena y trataron de auxiliar a la pequeña, mientras el hombre desesperado la alzaba y corría para buscar ayuda médica.

La indignación creció cuando, en medio de la confusión, otra pareja de motociclistas llegó al lugar también con un bebé en brazos, evidenciando la peligrosa práctica de trasladar a menores sin ninguna medida de seguridad.

Las autoridades investigan el hecho que ha generado conmoción y debate sobre la responsabilidad de los padres en la protección de sus hijos.

Imágenes sensibles:

