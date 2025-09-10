[Imágenes fuertes] Violenta agresión a un estudiante de secundaria con un lápiz

Un aterrador episodio escolar se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video en el que un alumno de la secundaria básica “Enceslao Rivero”, ubicada en el municipio de Las Tunas (Cuba), agredió con un lápiz a uno de sus compañeros, provocando pánico entre el resto de los estudiantes, quienes huyeron del aula al presenciar la escena.

Según medios oficialistas cubanos, los hechos ocurrieron el martes 2 de septiembre, minutos antes de la salida de clases, cuando el grupo quedó momentáneamente sin supervisión debido a que su profesor salió a realizar una diligencia académica.

En el video, captado por una alumna, se aprecia que inicialmente la situación parece un juego, con risas entre los estudiantes, pero rápidamente se torna violenta. El agresor golpea con un lápiz en la cabeza, rostro y espalda de su compañero, generando el caos en el aula.

Hasta ahora se desconoce cómo se detuvo la agresión, pero las autoridades educativas de Las Tunas emitieron un comunicado asegurando que el alumno lesionado fue evaluado en la Policlínica “Piti Fajardo” y se encuentra fuera de peligro, reportando únicamente algunos “rasguños” en rostro y tórax.

Esta versión ha generado críticas entre la opinión pública, que considera que el incidente pudo haber dejado consecuencias más graves.

Las autoridades también informaron que ya se tomaron medidas disciplinarias y administrativas con los estudiantes involucrados y sus familias, con el objetivo de evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. No obstante, no se brindaron detalles adicionales, la comunidad educativa y los padres expresan su preocupación por el manejo de la situación.

Imágenes sensibles:

