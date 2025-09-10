TEMAS DE HOY:
Persecución policial Maltrato animal en Cochabamba Fisioterapeuta

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

[Imágenes fuertes] Violenta agresión a un estudiante de secundaria con un lápiz

Las autoridades también informaron que ya se tomaron medidas disciplinarias y administrativas con los estudiantes involucrados y sus familias.

Ligia Portillo

10/09/2025 10:54

[Imágenes fuertes] Violenta agresión a un estudiante de secundaria con un lápiz. Foto: Imagen referencial Pixabay/Captura de pantalla
Cuba

Escuchar esta nota

Un aterrador episodio escolar se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video en el que un alumno de la secundaria básica “Enceslao Rivero”, ubicada en el municipio de Las Tunas (Cuba), agredió con un lápiz a uno de sus compañeros, provocando pánico entre el resto de los estudiantes, quienes huyeron del aula al presenciar la escena.

Según medios oficialistas cubanos, los hechos ocurrieron el martes 2 de septiembre, minutos antes de la salida de clases, cuando el grupo quedó momentáneamente sin supervisión debido a que su profesor salió a realizar una diligencia académica.

En el video, captado por una alumna, se aprecia que inicialmente la situación parece un juego, con risas entre los estudiantes, pero rápidamente se torna violenta. El agresor golpea con un lápiz en la cabeza, rostro y espalda de su compañero, generando el caos en el aula.

Hasta ahora se desconoce cómo se detuvo la agresión, pero las autoridades educativas de Las Tunas emitieron un comunicado asegurando que el alumno lesionado fue evaluado en la Policlínica “Piti Fajardo” y se encuentra fuera de peligro, reportando únicamente algunos “rasguños” en rostro y tórax.

Esta versión ha generado críticas entre la opinión pública, que considera que el incidente pudo haber dejado consecuencias más graves.

Las autoridades también informaron que ya se tomaron medidas disciplinarias y administrativas con los estudiantes involucrados y sus familias, con el objetivo de evitar que un caso similar vuelva a ocurrir. No obstante, no se brindaron detalles adicionales, la comunidad educativa y los padres expresan su preocupación por el manejo de la situación.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD