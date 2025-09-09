TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: ¡Casi le cae encima! Fachada de una iglesia se desploma y milagrosamente no deja heridos

El incidente ha encendido la alerta en la comunidad local y ha abierto el debate sobre la conservación de edificios históricos en áreas urbanas.

Ligia Portillo

09/09/2025 14:39

VIDEO: ¡Casi le cae encima! Fachada de una iglesia se desploma en plena calle. Foto: Captura de pantalla
Reino Unido

La tranquila localidad británica de Cleckheaton vivió un momento de tensión este sábado cuando la fachada de una antigua iglesia victoriana se derrumbó repentinamente sobre la acera. Afortunadamente, pese a que enormes bloques de piedra cayeron sobre un área muy transitada, no se reportaron heridos.

El templo, ubicado en una de las calles principales de la ciudad, sufrió el colapso de su estructura frontal, lo que generó gran alarma entre vecinos y transeúntes. “Escuchamos un estruendo terrible y vimos que las piedras caían sobre la acera. Fue un milagro que nadie resultara herido”, relató un testigo que pasaba por el lugar en el momento del derrumbe.

Inmediatamente, efectivos de la Policía y bomberos acudieron al sitio y acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las autoridades han iniciado una inspección detallada de la iglesia para determinar las causas del desplome, mientras expertos en patrimonio arquitectónico advierten sobre la fragilidad de edificaciones históricas que no reciben mantenimiento adecuado.

El incidente ha encendido la alerta en la comunidad local y ha abierto el debate sobre la conservación de edificios históricos en áreas urbanas. Los vecinos han pedido a las autoridades que se refuercen los controles y revisiones de este tipo de construcciones, especialmente aquellas situadas en calles con alto tránsito peatonal.

Por ahora, la calle permanece parcialmente cerrada mientras se retiran los escombros y se realizan las evaluaciones correspondientes. Este suceso se suma a una serie de accidentes similares en edificios antiguos del Reino Unido, recordando la necesidad de proteger tanto a las personas como al patrimonio histórico.

