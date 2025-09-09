¡Traficaban drogas! Caen dos abuelitos que usaban una tienda como fachada en Chile

Lo que parecía un negocio familiar de frutas y verduras escondía una red de microtráfico. Un matrimonio de adultos mayores, ambos de 66 años, fue detenido en Puente Alto, Región Metropolitana de Chile, acusado de traficar drogas utilizando su verdulería como pantalla.

El operativo, realizado el viernes 5 de septiembre por Carabineros, se activó cuando una patrulla rutinaria observó una transacción sospechosa entre el dueño del local, identificado como Francisco B., y un hombre joven. Al intervenir, los uniformados descubrieron que en el lugar no solo se vendían frutas y hortalizas, sino también cocaína base.

Según el parte policial, Francisco B. intentó huir hacia la vivienda contigua, pero fue interceptado. En el interior, su esposa Marcia S. fue sorprendida manipulando dinero de la venta ilícita. Un tercer involucrado, Bastián C., de 29 años, también fue arrestado.

El hallazgo fue contundente:

Balanzas, utensilios y materiales para procesar y dosificar la droga

114.300 pesos chilenos en efectivo (equivalentes a 2.200 pesos mexicanos)

770 envoltorios listos para la venta, con un peso total de 227 gramos

1 ladrillo de casi un kilo de cocaína base

Carabineros confirmó que tanto Francisco B. como Marcia S. tenían antecedentes por tráfico, lo que apunta a una actividad delictiva sostenida en el tiempo. La verdulería, ubicada en un sector residencial, funcionaba como fachada perfecta para enmascarar las transacciones.

Las autoridades ya trabajan en la formalización de cargos y no descartan que existan más implicados en la red.

Mira la programación en Red Uno Play