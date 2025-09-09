VIDEO: ¡Terrible! Mujer dio a luz en plena calle y abandonó a su recién nacida

Una escena desgarradora ha generado conmoción en la capital mexicana, una mujer dio a luz en plena calle y abandonó a su recién nacida en medio de la madrugada. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó cómo la mujer descendió de un auto, dio a luz en cuclillas sobre la avenida y luego dejó a la bebé en el pavimento antes de huir.

Según los registros, la mujer apenas tardó unos segundos en abandonar a la menor, quien quedó a pocos centímetros del vehículo que minutos antes la transportaba. La bebé, con aproximadamente seis meses de gestación y aún con el cordón umbilical, fue rescatada por un ciclista que pasaba por el lugar y alertó a las autoridades.

Los paramédicos que atendieron a la recién nacida la trasladaron de inmediato a un hospital, donde fue diagnosticada con hipotermia, presión arterial baja y dificultad respiratoria. Actualmente se encuentra bajo ventilación mecánica, con tratamiento médico y vigilancia permanente.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, frente a la vivienda de un vecino identificado como Antonio, quien relató la conmoción de los habitantes ante la falta de humanidad de la madre. “Ojalá y la persona que lo haya dejado reciba un castigo que realmente valga la pena”, expresó Teresa, otra vecina del lugar.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, la policía ya analiza las imágenes de cámaras de vigilancia para ubicar a la responsable. Este caso se suma a una serie de abandonos de recién nacidos en Ciudad de México, donde en las últimas dos semanas se registraron tres incidentes similares.

Las autoridades del INSS Bienestar dieron aviso al Ministerio Público y anunciaron que las investigaciones continúan para dar con los padres de la menor, mientras la bebé lucha por sobrevivir y recibir una nueva oportunidad de vida.

