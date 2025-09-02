VIDEO. ¡Quedó grabado! Sospechaba que su hijita era golpeada, la agresora era su esposa

Un caso que ha generado profunda indignación sacude a Brasil. Una mujer de 22 años, vecina del barrio de Lindéia en Belo Horizonte, fue detenida luego de que una cámara oculta revelara las brutales agresiones que ejercía contra su pequeña hija de apenas 2 años.

El dispositivo había sido instalado en la habitación por el padre de la niña, de 38 años, quien sospechaba de los maltratos tras un misterioso episodio ocurrido hace un año, cuando la menor sufrió una fractura de fémur sin explicación. Al revisar las imágenes, su peor temor quedó confirmado: la madre aparecía asfixiando y golpeando a la niña.

En el video —difundido por el portal G1 con edición para evitar la crudeza de las escenas— se observa cómo la mujer empuja violentamente la cabeza de la pequeña, la hace perder el equilibrio y, tras la caída, la patea sin piedad. En la grabación original, incluso llega a asfixiarla contra el colchón y darle una cachetada.

Al ser detenida, la agresora intentó justificar sus actos alegando que estaba “sobrecargada” por las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos gemelos, asegurando además que su pareja no la ayudaba en la crianza. Sin embargo, la Policía Civil confirmó que la mujer enfrenta cargos por lesiones corporales y que la investigación está ahora en manos de la Comisaría Especializada de Protección de Niños y Adolescentes.

La menor quedó bajo resguardo, mientras la sociedad brasileña expresa su repudio y exige justicia en un caso que expone, una vez más, la fragilidad de los más pequeños frente a la violencia en sus propios hogares.

Imágenes sensibles:

