Lo que comenzó como un llamado solidario para encontrar a un perrito de avanzada edad terminó en una profunda tragedia. Hace unos días, la familia del pequeño Westy reportó su desaparición en la zona de la plaza Manuel Rodríguez, próxima a la Circunvalación en Cochabamba.

El perrito, estaba bajo tratamiento médico, no tenía dientes y se encontraba desorientado debido a su edad. Sus dueños pidieron ayuda desesperada a través de redes sociales, compartiendo fotos y rogando que, si alguien lo veía, lo retuviera y diera aviso.

Sin embargo, este martes se conoció el desenlace más doloroso, cámaras de seguridad registraron el momento en que una camioneta, de manera brutal, lo atropelló mientras caminaba lentamente por la calle. El conductor, lejos de detenerse, siguió su marcha y acabó con la vida del indefenso animalito.

Crueldad en las calles: “Westy” fue atropellado cuando buscaba volver a su hogar (Video). Foto: Red Uno

“Ese hombre perverso lo ha visto, y aun así ha seguido avanzando hasta matarlo. No puedo ni volver a mirar el video”, relató entre lágrimas una activista, que ahora busca imágenes de otras cámaras de la zona para identificar la placa del vehículo.

El hecho generó indignación en redes sociales y en el vecindario. Vecinos y animalistas piden justicia y que se sancione al responsable. El atropello no solo arrebató la vida de un ser querido para su familia, sino que dejó en evidencia la crueldad e indiferencia de quienes manejan sin compasión hacia los más vulnerables.

“Westy” ya descansa, pero su partida dejó un vacío enorme en quienes lo cuidaron durante toda su vida. Hoy, su historia se convierte en un clamor contra el maltrato y la falta de empatía hacia los animales.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play