Un hecho que generó indignación y tristeza ocurrió la tarde de este lunes en la zona de Villa Pagador, zona sur de Cochabamba, cuando un can de 16 años, conocido como Tres Mil, fue atropellado por un conductor de la Línea P. El animal estaba recostado en medio de la vía y, pese a que el vehículo no circulaba a gran velocidad, el chofer no frenó ni intentó esquivarlo.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento exacto en que el trufi pasa por encima del can. Tras el impacto, el conductor no se detuvo a auxiliarlo. El perrito quedó herido, aullando de dolor, hasta que vecinos lo recogieron, aunque finalmente no logró sobrevivir.

“¡Llegamos tarde!”: dijo la dueña de ‘Tres Mil’, un perrito cruelmente atropellado en Villa Pagador. Foto: Red Uno

La dueña de Tres Mil relató conmovida que la familia lo buscaba desde el viernes, día en que la mascota se escapó de casa: “El perrito se llamaba Tres Mil, él tenía como 16 años, lo buscamos desde el día viernes que se salió por un descuido de la casa. Pusimos su foto en redes sociales, hubo gente que nos dio datos, pero quizá fueron falsos, porque lo buscamos por otro lado (…) Hemos entrelazado datos y llegamos a este lugar, vimos los videos y fue muy doloroso ver cómo nuestro perrito fue atropellado. El conductor no ha parado, no lo socorrió, es una pena que hayan personas así. Para nosotros era parte de nuestra familia”.

Con la voz quebrada, la mujer resumió la impotencia y el dolor que sienten tras la pérdida: “Lastimosamente no sobrevivió, agonizó y sufrió. Una vecina del barrio nos dijo lo ocurrido. Ella lo llevó a enterrar. ¡Llegamos tarde al buscarlo, no pudimos salvarlo!”.

El caso despertó indignación en redes sociales, donde vecinos y defensores de los animales cuestionaron la indiferencia del chofer y exigieron mayor conciencia a los conductores para evitar hechos como este, que dejan un vacío irreparable en familias que consideran a sus mascotas parte esencial de su vida.

Imágenes sensibles:

