TEMAS DE HOY:
LOS BALCANES joven desaparecido en el río Ichoa zoofilia en Punata

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

VIDEO: Policía militar abrió fuego contra su expareja y terminó hiriendo a otra mujer

Las personas observaban horrorizadas y le suplicaban que no matara a su exesposa.

Ligia Portillo

02/09/2025 11:10

VIDEO: Policía militar abrió fuego contra su expareja y terminó hiriendo a otra mujer. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Escuchar esta nota

Una fiesta en la zona norte de Manaus (Brasil) se convirtió en un caos cuando un policía militar, consumido por los celos, disparó contra su expareja, hiriendo también a otra mujer en el brazo, durante una fiesta privada, este fin de semana.

Según testigos, el agente disparó de manera indiscriminada, hiriendo además a otra mujer en el brazo. En su ataque, también apuntó contra personas que se encontraban en el piso superior de la vivienda, quienes intentaban detener la agresión suplicando que se detuviera.

Testigos relatan que el agente incluso abrió fuego hacia el piso superior de la vivienda, donde personas observaban horrorizadas y le suplicaban que no matara a su exesposa. La violencia dejó a los asistentes aterrorizados y desató un operativo policial en la zona.

Las autoridades investigan ahora los motivos exactos del ataque y las posibles sanciones contra el uniformado.

Imágenes sensibles:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD