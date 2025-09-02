VIDEO: Policía militar abrió fuego contra su expareja y terminó hiriendo a otra mujer

Una fiesta en la zona norte de Manaus (Brasil) se convirtió en un caos cuando un policía militar, consumido por los celos, disparó contra su expareja, hiriendo también a otra mujer en el brazo, durante una fiesta privada, este fin de semana.

Según testigos, el agente disparó de manera indiscriminada, hiriendo además a otra mujer en el brazo. En su ataque, también apuntó contra personas que se encontraban en el piso superior de la vivienda, quienes intentaban detener la agresión suplicando que se detuviera.

Testigos relatan que el agente incluso abrió fuego hacia el piso superior de la vivienda, donde personas observaban horrorizadas y le suplicaban que no matara a su exesposa. La violencia dejó a los asistentes aterrorizados y desató un operativo policial en la zona.

Las autoridades investigan ahora los motivos exactos del ataque y las posibles sanciones contra el uniformado.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play