Policial

Trágica desaparición en el río Ichoa: joven de 22 años arrastrado por la corriente

La corriente arrastró al joven, identificado como Kevin, quien hasta el momento no ha sido localizado.

Ligia Portillo

02/09/2025 10:11

Trágica desaparición en el río Ichoa: joven de 22 años arrastrado por la corriente. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

La tarde de ayer se convirtió en drama para una familia del Trópico de Cochabamba, cuando un joven de 22 años desapareció mientras nadaba en el río Ichoa junto a su hermano.

Según los testimonios, la corriente arrastró al joven, identificado como Kevin, quien hasta el momento no ha sido localizado.

El hermano de Kevin alertó de inmediato a las autoridades, movilizando a rescatistas, bomberos y efectivos policiales, quienes continúan con intensas labores de búsqueda en la zona. Las autoridades presumen que Kevin fue arrastrado y se encuentra sumergido en el río, aunque hasta ahora no se ha logrado rescatar su cuerpo.

La comunidad permanece en alerta mientras se intensifica la búsqueda, esperando que los esfuerzos de rescate puedan culminar con un desenlace favorable.

 

