“Me quedé sin nada”: Descuidista roba a adulta mayor y le provoca una crisis de salud (Video)

La inseguridad vuelve a golpear en pleno corazón de la ciudad de Cochabamba. Una persona de la tercera edad fue víctima de un robo dentro de un café céntrico, donde un hombre, haciéndose pasar por cliente, ejecutó con total frialdad su modus operandi para arrebatarle la billetera con 600 bolivianos y documentos personales.

El hecho quedó registrado en cámaras de vigilancia. En las imágenes se observa cómo el sujeto, con absoluta calma, se aproxima a la mesa donde varias personas mayores compartían un té. Con una chaqueta en la mano, simula hablar por celular, la deja caer para cubrir sus movimientos y hurga en la cartera de la mujer hasta encontrar la billetera.

Una vez cometido el robo, guarda el botín y se retira como si nada hubiese pasado.

La víctima relató entre lágrimas lo que significó ese momento: “Cuando quise pagar me di cuenta que ya no tenía mi billetera. Me entró una desesperación tremenda porque no tenía cómo cancelar la cuenta, tuve que pedir ayuda a una amiga. Me puse muy mal, y como estoy delicada de salud, hasta tuve una recaída. Me robaron todo, mis documentos, mi dinero. Es indignante”, denunció.

El dolor de la víctima se suma a la impotencia por la pérdida de documentos personales, indispensables para ella. “Lo que más pido es que me devuelvan mis papeles, porque sin ellos no puedo hacer nada”, añadió.

Este caso reaviva la alerta sobre los llamados “descuidistas”, delincuentes que merodean cafés, mercados y espacios públicos, identificando a víctimas vulnerables, en especial adultos mayores, a quienes arrebatan sus pertenencias en cuestión de segundos.

Las autoridades tienen en su poder las imágenes del sujeto, quien fue captado claramente en el interior del local. La víctima exige que el responsable sea encontrado para evitar que otras personas pasen por la misma pesadilla.

