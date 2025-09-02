Zorro andino colgado en Arbieto: activistas exigen sanciones ejemplares y una investigación

Un caso de presunta crueldad animal ha conmocionado a la población de Arbieto y generado indignación en redes sociales. La imagen de un zorro andino hembra colgado en una vivienda se viralizó el pasado fin de semana, provocando el repudio de defensores de los animales y de la sociedad civil.

Activistas denuncian que el animal no habría muerto por un ataque de perros, como se quiso señalar en un inicio, y exigen que las autoridades investiguen el hecho con la mayor rigurosidad.

“Si hubiera sido atacado por los perros, podían haberlo encontrado muerto en la calle. Aquí lo mataron dentro del inmueble y lo colgaron, porque los perros no van a colgar a un zorro. Esto es algo insólito y no puede quedar en la impunidad”, declaró la activista Marlene Robles.

Los defensores de la fauna silvestre advierten que se trata de un delito grave, más aún porque involucra a un animal protegido por su condición de especie silvestre, y piden sanciones ejemplares contra los responsables.

“Debe haber una sanción ejemplar. Esto no puede pasar desapercibido. Quien nada debe, nada teme, y la propietaria pudo haber aclarado de inmediato, pero el silencio solo aumenta las sospechas. Este caso tiene que sentar un precedente, incluso con cárcel para los responsables”, agregó Robles.

La indignación en redes sociales continúa creciendo, con cientos de comentarios que piden justicia y que el caso no quede en el olvido. Ahora, la mirada está puesta en la respuesta de las autoridades competentes, que deberán esclarecer cómo murió el zorro andino y determinar si hubo responsabilidad humana en el hecho.

