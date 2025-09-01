TEMAS DE HOY:
zorro andino Maltrato animal en Cochabamba Trágico incendio

25ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Crueldad: investigan la muerte de un zorro en una OTB de Cochabamba

De acuerdo con los primeros informes, el animal presentaba heridas en las patas y mordeduras compatibles con el ataque de varios perros.

Ligia Portillo

01/09/2025 13:48

Crueldad e indignación: investigan la muerte de un zorro andino en Arbieto. Foto: Red Uno
Arbieto, Cochabamba

Escuchar esta nota

La imagen de un zorro andino muerto y colgado en la terraza de una vivienda en la OTB Marbella de Arbieto se viralizó este fin de semana, generando indignación y rechazo por el presunto caso de maltrato animal.

Efectivos de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) se trasladaron hasta el lugar, donde confirmaron que se trataba de un ejemplar silvestre, una hembra de tamaño mediano, que fue encontrado amarrado con alambre.

“Se pensaba que era un can, pero tras las investigaciones se constató que era un zorrito hembra. Se encontraba colgado en la terraza del domicilio y como sospechosa estaría la propietaria de la vivienda, quien se abstuvo de declarar y señaló que consultaría con su abogado”, informó el teniente de Pofoma, Miguel Alí Torres.

De acuerdo con los primeros informes, el animal presentaba heridas en las patas y mordeduras compatibles con el ataque de varios perros. Sin embargo, aún se investiga cómo y por qué terminó colgado en la vivienda.

El hecho ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios denuncian la crueldad con la fauna silvestre y piden sanciones para los responsables. Pofoma continuará con las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD