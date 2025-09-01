La imagen de un zorro andino muerto y colgado en la terraza de una vivienda en la OTB Marbella de Arbieto se viralizó este fin de semana, generando indignación y rechazo por el presunto caso de maltrato animal.

Efectivos de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) se trasladaron hasta el lugar, donde confirmaron que se trataba de un ejemplar silvestre, una hembra de tamaño mediano, que fue encontrado amarrado con alambre.

“Se pensaba que era un can, pero tras las investigaciones se constató que era un zorrito hembra. Se encontraba colgado en la terraza del domicilio y como sospechosa estaría la propietaria de la vivienda, quien se abstuvo de declarar y señaló que consultaría con su abogado”, informó el teniente de Pofoma, Miguel Alí Torres.

De acuerdo con los primeros informes, el animal presentaba heridas en las patas y mordeduras compatibles con el ataque de varios perros. Sin embargo, aún se investiga cómo y por qué terminó colgado en la vivienda.

El hecho ha generado fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios denuncian la crueldad con la fauna silvestre y piden sanciones para los responsables. Pofoma continuará con las pesquisas para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

