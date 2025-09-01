“En cinco segundos nos arruinaron la vida”: la tragedia que terminó con la vida de Benjamín

El primer domingo de junio, lo que comenzó como un paseo familiar terminó en una tragedia irreparable. Benjamín Albarracín, un adolescente lleno de proyectos y sueños por cumplir, murió tras ser atropellado mientras paseaba en cuatriciclo con un amigo en un predio al costado de la colectora del Acceso Oeste, entre las rutas 5 y 6, en Luján.

“Cinco segundos me arruinaron la vida. Necesito justicia para mi hijo, por favor se lo pido”, expresó entre lágrimas su madre, aún conmocionada por lo ocurrido.

La familia había hecho una primera parada en una parrilla y luego decidió dirigirse a un predio de la zona para compartir la tarde. Allí, un conocido de la pareja se acercó con su hijo —amigo de Benjamín— y lo invitó a dar una vuelta en cuatriciclo. Con el casco puesto, partió junto a su compañero, sin imaginar que sería el último viaje de su vida.

A los pocos minutos, otro vehículo de similares características llegó con la peor noticia: “Chocaron a un nene”. El amiguito de Benjamín apareció conmocionado: “Nos chocaron de atrás”.

La madre corrió hasta el lugar, donde una mujer policía intentaba asistirlo. “Le tomé el pulso, tenía poco. Llévenlo urgente al hospital”, le indicó. Pese a los esfuerzos, tras dos horas de agonía, el joven murió.

El dolor de la familia es inconmensurable. Benjamín estaba por terminar la secundaria el próximo año y ya tenía proyectos de trabajo y sueños que quedaron truncos. “Él tenía muchos planes. Nos cortaron la vida, nos lo arrebataron en segundos”, lamentó su madre.

Hoy, la familia Albarracín exige respuestas y justicia para que la muerte de Benjamín no quede impune.

