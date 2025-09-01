Vendió a su novio por dinero: Adolescente china lo entregó a red criminal (Video)

La pareja hizo escala en Bangkok, Tailandia, pero allí se produjo el engaño.
01/09/2025 11:43
Escuchar esta nota
Un caso estremecedor conmociona a China, una adolescente de 17 años fue arrestada tras ser acusada de vender a su propio novio como esclavo a una organización criminal en la frontera entre Tailandia y Myanmar.
La joven, identificada como Xiao, convenció a su pareja, Huang de 19 años, de emprender un viaje romántico en febrero de 2025. Le prometió unas vacaciones paradisíacas y la posibilidad de conocer a sus supuestos padres empresarios en Myanmar. Sin sospechar la traición, el joven aceptó.
La pareja hizo escala en Bangkok, Tailandia, pero allí se produjo el engaño. Xiao entregó a Huang a un grupo criminal a cambio de 100 mil yuanes (aproximadamente 100 mil quetzales). Mientras ella continuaba de vacaciones, él comenzaba una pesadilla.
Según relató el propio Huang, fue trasladado a un centro de operaciones donde lo raparon y forzaron a realizar estafas telefónicas durante jornadas de 16 a 20 horas diarias. Cada vez que no cumplía con las metas impuestas, era golpeado y privado de comida.
Antes de ser ingresado al lugar, el joven logró enviar su ubicación a su familia mediante una aplicación de mensajería. Esa acción fue clave: tras cuatro meses de investigación privada, sus parientes lograron ubicarlo y negociar su liberación. La “compra” de su libertad costó 350 mil yuanes.
Huang finalmente regresó a China, donde fue diagnosticado con estrés postraumático, daños en el sistema auditivo y desnutrición severa. Mientras tanto, la menor permanece bajo custodia y enfrenta cargos por trata de personas y complicidad con redes criminales transnacionales.
Mira el video:
Mira la programación en Red Uno Play
10:00
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00
10:00
12:25
14:00
14:30
17:00
18:00