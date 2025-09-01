Robo audaz en Sacaba: delincuente destroza un vehículo para llevarse una laptop (Video)

Imágenes captadas en el municipio de Sacaba en Cochabamba muestran el momento exacto en que un sujeto perpetró un robo contra un motorizado, llevándose una computadora portátil que se encontraba dentro de una mochila.

Según los registros visuales, el hombre primero intentó abrir la puerta del vehículo utilizando un cuchillo, sin lograr su objetivo. Luego, se dirigió a la parte trasera del automóvil e intentó pinchar una de las llantas con el mismo cuchillo, pero tampoco tuvo éxito.

Tras retirarse brevemente del lugar, el delincuente regresó y rompió uno de los vidrios laterales, logrando sacar la mochila con la laptop antes de escapar.

Los propietarios del vehículo hicieron un llamado a la población para identificar al sujeto y piden a la policía que tome cartas en el asunto para dar con el responsable de este hecho.

La comunidad de Sacaba se mantiene alerta ante este tipo de robos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus pertenencias.

