TEMAS DE HOY:
robo de laptop Restos humanos canes peligrosos

29ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Robo audaz en Sacaba: delincuente destroza un vehículo para llevarse una laptop (Video)

Un ladrón terminó destrozando un vehículo, todo para robar una computadora portátil.

Ligia Portillo

01/09/2025 11:11

Robo audaz en Sacaba: delincuente destroza un vehículo para llevarse una laptop (Video) Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Imágenes captadas en el municipio de Sacaba en Cochabamba muestran el momento exacto en que un sujeto perpetró un robo contra un motorizado, llevándose una computadora portátil que se encontraba dentro de una mochila.

Según los registros visuales, el hombre primero intentó abrir la puerta del vehículo utilizando un cuchillo, sin lograr su objetivo. Luego, se dirigió a la parte trasera del automóvil e intentó pinchar una de las llantas con el mismo cuchillo, pero tampoco tuvo éxito.

Tras retirarse brevemente del lugar, el delincuente regresó y rompió uno de los vidrios laterales, logrando sacar la mochila con la laptop antes de escapar.

Los propietarios del vehículo hicieron un llamado a la población para identificar al sujeto y piden a la policía que tome cartas en el asunto para dar con el responsable de este hecho.

La comunidad de Sacaba se mantiene alerta ante este tipo de robos que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus pertenencias.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD