La noche del domingo 31 de agosto terminó con incidentes en Cochabamba. Tras el pitazo final del clásico valluno, que dejó como resultado la victoria de Aurora (3-1) sobre Wilstermann en la fecha 7 de la Copa Bolivia, la alegría deportiva se vio empañada por disturbios en las calles.

De acuerdo con reportes policiales, varios hinchas de Wilstermann protagonizaron riñas y peleas en inmediaciones de la avenida Villarroel, luego de salir del estadio Félix Capriles. Personal policial intervino de inmediato y procedió a trasladar a los involucrados hasta dependencias policiales.

Violencia tras el clásico valluno: hinchas de Wilstermann detenidos en la avenida Villarroel. Foto: Red Uno

El clásico valluno, cargado de historia y rivalidad, se jugó en medio de la incertidumbre por el paro de los aviadores, quienes finalmente decidieron ponerse la camiseta para enfrentar a su eterno rival. Sin embargo, el resultado volvió a sonreírle a Aurora, que mantiene su paternidad sobre Wilstermann desde hace tres temporadas.

La última vez que los rojos celebraron un triunfo clásico fue el 28 de agosto de 2022, cuando se impusieron 2-0 en el Clausura. Desde entonces, Aurora ha sabido imponer respeto y mantener la superioridad en los enfrentamientos directos.

Lo que debió ser una fiesta deportiva terminó con un saldo negativo en las calles, recordando que la pasión del fútbol no puede convertirse en violencia.

Mira la programación en Red Uno Play