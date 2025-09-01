Video: ¡Se justificó! Tenista regaló su gorra a un niño y un empresario se la robó

Un episodio insólito y polémico sacudió la transmisión en vivo del US Open. Durante un momento de celebración, cuando el tenista polaco Kamil Majchrzak se acercó a regalarle su gorra a un niño en las gradas, un espectador identificado como un millonario director ejecutivo polaco se adelantó y tomó el accesorio frente a las cámaras.

La escena quedó registrada: el menor, sorprendido, alcanzó a preguntar desconcertado: “¿Qué estás haciendo?”. Sin embargo, el hombre ignoró la reacción y colocó la gorra dentro de la bolsa de su acompañante, mientras Majchrzak continuaba firmando autógrafos sin percatarse del incidente.

Ante la ola de críticas y el repudio en redes sociales, el empresario decidió romper el silencio con un comunicado que encendió aún más la indignación: “Sí, lo tomé. Sí, lo hice rápido. Pero como siempre he dicho, la vida es para el que llega primero. Entiendo que a algunas personas puede no gustarles, pero no hagamos un escándalo mundial por una gorra. Si hubieras sido más rápido, la tendrías tú. Y recuerdo que insultar a una figura pública conlleva responsabilidad legal”.

Foto: Captura de pantalla

El tono desafiante y la amenaza de acciones judiciales contra quienes lo insulten en internet avivaron la polémica global. Mientras miles de usuarios calificaron el acto como un “robo descarado a un niño”, otros lo consideran un vergonzoso ejemplo de arrogancia y falta de empatía en un evento deportivo de alcance mundial.

El US Open aún no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, pero las imágenes siguen circulando con fuerza en redes, generando un debate sobre ética, privilegios y comportamiento en espectáculos deportivos. Kamil Majchrzak se enteró y quedó con el niño para darle una gorra firmada y más regalos.

