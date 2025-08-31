VIDEO: Bonny Lovy estrena “Estoy Solito Remix” al ritmo de la cumbia chicha

¡Ya está disponible! El reconocido artista cruceño Bonny Lovy sorprendió a sus fans con el lanzamiento oficial de su más reciente tema musical: “Estoy Solito Remix”, una pegajosa propuesta al ritmo de la cumbia chicha, género que el cantante ha venido explorando con éxito.

La canción, que ya se encuentra en YouTube, llega cargada de sabor y sentimiento, y cuenta con la colaboración de dos agrupaciones de peso en la escena tropical: Los Cumpas X Siempre y La Pantera, quienes aportan su sello característico a esta fusión explosiva.

Bonny Lovy dio el anuncio a través de sus redes sociales, donde invitó a todos sus seguidores a disfrutar de esta nueva producción, disponible desde este sábado. Con este tema, el artista busca conquistar nuevamente al público con su estilo fresco y versátil.

Cabe recordar que hace algunas semanas Bonny ya había sorprendido con una colaboración previa junto al grupo La Pantera, con el remix de “Pica Pica”, también en ritmo de cumbia chicha, lo que demuestra su firme apuesta por este género lleno de energía y emoción.

“Estoy Solito Remix” no solo promete hacer bailar, sino también tocar el corazón con una letra cargada de nostalgia y sentimiento: “Estoy solito, un desespero mi gran amor... Fin de semana yo quiero verte, cariñito en la balanza. Gozaremos, amor mío...”

Con frases que repiten un sincero “Permítame, yo te quiero” y un dolor que se hace canción, Bonny Lovy entrega un tema que seguramente se convertirá en el nuevo favorito de sus fans.

Ya lo puedes escuchar en YouTube. Dale play a “Estoy Solito Remix” y déjate llevar por el ritmo de Bonny Lovy y compañía.

Mira el video:

