Valiente rescate en La Paz: dos niños fueron salvados de un incendio en La Merced

El heroísmo de la Policía Boliviana evitó una tragedia este sábado al mediodía, cuando un incendio estructural puso en riesgo la vida de dos menores de edad en la zona de La Merced, ciudad de La Paz.

El siniestro se produjo en una vivienda de tres pisos, desde donde vecinos alertaron sobre una densa humareda que salía por las ventanas del edificio. Al interior, dos niños pedían auxilio desesperadamente.

Personal de la Estación Policial Integral (EPI) La Merced respondió de manera inmediata. Según el reporte oficial, los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de un familiar y forzaron el acceso para rescatar a los menores, quienes fueron puestos a salvo en una zona segura y recibieron atención médica inmediata.

Afortunadamente, ambos niños se encuentran en buen estado de salud y no presentan lesiones.

Una vez aseguradas las vidas humanas, los equipos de emergencia identificaron el foco del incendio, clasificado como estructural tipo clase A. Las primeras investigaciones apuntan a que el fuego se originó por brasas mal apagadas que habrían sido dejadas por los propietarios del lugar.

El incidente no dejó víctimas fatales, pero sí evidenció la importancia de mantener medidas de prevención dentro del hogar, especialmente en presencia de menores.

Mira la programación en Red Uno Play